Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Саратовом выросло до четырех

САРАТОВ, 30 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число погибших в результате столкновения фуры с микроавтобусом в Петровском районе Саратовской области в понедельник увеличилось до четырех человек, сообщил РИА Новости замначальника пресс-службы регионального главка МВД Владимир Костеров.

Микроавтобус Volkswagen Caravelle и "КамАЗ" столкнулись в понедельник на автодороге Р-158. По предварительным данным областной службы спасения, два гражданина Таджикистана погибли, еще восемь пострадали. Как сообщали в МВД, водитель "КамАЗа" не уступил дорогу ехавшему по трассе микроавтобусу.

"Число погибших уже четыре человека", — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, областная служба спасения, сотрудники скорой помощи.