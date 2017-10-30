На Кубани загорелся автобус, перевозивший юных футболистов

КРАСНОДАР, 30 окт — РИА Новости. Автобус, перевозивший детскую футбольную команду и трех сопровождающих, загорелся на стоянке базы отдыха в урочище Широкая Балка Новороссийска, никто не пострадал, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

"На стоянке возле базы отдыха "Голубой факел" ООО "Черноморье" произошло возгорание пассажирского автобуса, который накануне привез детскую футбольную команду "Астрахань" для проживания в вышеуказанной базе отдыха. Автобус принадлежит администрации города Астрахань и использовался для перевозки детской футбольной команды в количестве 35 человек и трех сопровождающих из города Астрахань в город Новороссийск. В результате пожара никто из детей не пострадал", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура организовала проверку обстоятельств возгорания автобуса, будет дана оценка соблюдений правил организованной перевозки группы детей автобусами.