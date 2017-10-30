Директор РАМТ Апфельбаум обжаловала свой домашний арест

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Директор РАМТ Софья Апфельбаум обжаловала свой домашний арест по делу Кирилла Серебренникова, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступила апелляционная жалоба обвиняемой Апфельбаум на избрание ей меры пресечения в виде домашнего ареста", — сказала представитель суда.

По мнению следствия, в бытность директором департамента государственной поддержки искусства Минкультуры РФ она участвовала в хищении не менее 68 миллионов рублей при реализации проекта "Платформа".

Согласно словам следователя, вину в хищении Апфельбаум не признала, но согласилась, что халатно относилась к распределению бюджетных средств. Защита в свою очередь однозначно заявила, что виновной глава театра себя не считает.