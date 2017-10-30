Путин заявил, что виновность Белых определит суд

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Решение о виновности или невиновности экс-губернатора Кировской области Никиты Белых примет суд, но ситуация с его задержанием при передаче денег в Москве вызывает много вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

"Что касается конкретных вещей, в том числе виновности или невиновности губернатора Кировской области (Никиты Белых — ред.) — это должен определить суд. Но, согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Ну, это как-то очень странно. Поэтому, я думаю, нужно, не предвосхищая решения суда, дождаться этого решения", — сказал Путин.

Ранее глава правозащитной Московской Хельсинкской группы, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Людмила Алексеева заявила на встрече с Путиным о невиновности Белых, обвиняемого в двух эпизодах получения взятки, и предложила лично за него поручиться.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Оба обвинения бывший глава Кировской области полностью отрицает и вину не признает.