Правозащитница Алексеева поручилась, что Белых не брал взяток

Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Людмила Алексеева заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о невиновности экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в двух эпизодах получения взятки, и предложила лично за него поручиться.

"Я, например, бывшего губернатора Кировской области господина Белых много лет знаю. Еще когда он был всего лишь средней руки бизнесменом. И когда стал губернатором, тоже общалась, могу поручиться: он взяток не брал, не такой человек", — сказала Алексеева в понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Оба обвинения бывший глава Кировской области полностью отрицает и вину не признает.