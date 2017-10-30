В Москве бывший работник автомойки угнал машину и врезался в ограждение

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бывший работник автомойки угнал автомобиль Volvo, но не справился с управлением и врезался в ограждение на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД по Западному административному округу столицы.

"Установлено, что бывший работник автомойки, воспользовавшись отсутствием водителя автомобиля Volvo, совершил поездку на чужом автотранспорте, однако не справился с управлением, совершил наезд на железобетонное препятствие, после чего был задержан сотрудниками полиции", — сказал собеседник агентства.

Мужчина, 24-летний житель Брянской области, оказался под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело об угоне.