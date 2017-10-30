В Москве после избиения пассажирки задержали таксиста-нелегала

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Таксиста-нелегала из Армении задержали по подозрению в избиении пассажирки в Москве и краже у нее смартфона, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 28 октября рано утром, уточнил источник.

"В полицию поступила информация от девушки, которая работает директором турфирмы. Она рассказала, что таксист избил ее и украл у нее телефон Iphone 6S. Материальный ущерб оценен в 65 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

В этот же день полицейские задержали гражданина республики Армения по подозрению в грабеже, добавил источник.

"Оказалось, что подозреваемый в грабеже таксист не был трудоустроен официально. Помимо похищенного у девушки телефона, у таксиста нашли еще два телефона — сейчас устанавливается, кому они принадлежат", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что правоохранители возбудили уголовное дело о грабеже, ведется следствие.