Волонтеры ищут жительницу Алтая, которая хотела стать президентом России

БАРНАУЛ, 30 окт — РИА Новости. Мать-одиночка из Алтайского края, заявлявшая о намерении баллотироваться на президентских выборах в России в 2018 году, пропала в Москве, сообщает поисковой отряд "Лиза Алерт".

По данным поисковиков, женщине 35 лет. В мае 2017 года она заявила, что решила стать самовыдвиженцем на пост президента РФ. На своем сайте она опубликовала предвыборную программу. В настоящее время доступна только главная страница сайта, контакты и информация о сборе средств исчезли.

"Елену Климашкину последний раз видели 9 октября 2017 года в центральном округе Москвы. С тех пор местонахождение женщины неизвестно. Она может нуждаться в медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Как отметили в "Лиза Алерт", родственники пока не обращались в полицию с заявлением о пропаже женщины.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. О своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ уже заявили телеведущая Ксения Собчак и российская журналистка, правозащитник Екатерина Гордон.

Также известно о планах лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского участвовать в избирательной кампании. О своем намерении баллотироваться заявили политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах.