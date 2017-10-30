Волонтеры ищут жительницу Алтая, которая хотела стать президентом России

БАРНАУЛ, 30 окт — РИА Новости. Мать-одиночка из Алтайского края, заявлявшая о намерении баллотироваться на президентских выборах в России в 2018 году, пропала в Москве, сообщает поисковой отряд "Лиза Алерт".
"Елену Климашкину последний раз видели 9 октября 2017 года в центральном округе Москвы. С тех пор местонахождение женщины неизвестно. Она может нуждаться в медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Как отметили в "Лиза Алерт", родственники пока не обращались в полицию с заявлением о пропаже женщины.
Также известно о планах лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского участвовать в избирательной кампании. О своем намерении баллотироваться заявили политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах.