В Иркутске выясняют причину массовой гибели байкальских нерп

ИРКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Причины массовой гибели нерпы выясняют специалисты службы ветеринарии Иркутской области, им были переданы для исследования материалы, собранные сотрудниками ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" во время выезда на побережье Байкала, сообщила РИА Новости пресс-секретарь федерального природоохранного ведомства Ольга Кудрина.

Ранее на берегах Байкала в Иркутской области и Бурятии произошла гибель нескольких десятков особей нерпы. "Гибель нерпы зафиксирована на берегах Байкала в Иркутской области и Бурятии. В Иркутской области обнаружен 31 труп животных, из которых два направлены на исследование. В Бурятии аналогичная ситуация. Количество погибших животных в этом регионе пока неизвестно", — сообщили в понедельник РИА Новости в Ангаро-Байкальском территориальном управлении Росрыболовства.

"Наши специалисты выезжали 27 октября на побережье Байкала. Между Портом Байкал и поселком Култук было обнаружено более 30 погибших нерп. Материалы для лабораторного исследования, собранные нашими специалистами переданы в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию", — уточнила в беседе с агентством Кудрина.

По ее словам никаких внешних повреждений на погибших нерпах не было. Результаты лабораторных исследований пока не готовы.