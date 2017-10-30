Верховный суд передал в Москву дело о контрабанде элитного алкоголя

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ по представлению Генпрокуратуры передал из суда Ленинградской области в Басманный суд Москвы дело петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко о контрабанде элитного алкоголя, сообщили РИА Новости в суде в понедельник.

По мнению прокуратуры, рассмотрение дела в Кингисеппском суде "не обеспечит объективности судопроизводства", поэтому его необходимо рассматривать в Басманном суде, который и санкционировал арест коммерсанта.

"Представление Генеральной прокуратуры об изменении подсудности дела удовлетворено", — сказала собеседница агентства.

Надзорное ведомство указывало на обширные связи Михальченко в разных структурах, в том числе правоохранительных органах Ленинградской области, что, по мнению прокуратуры, могло помешать беспристрастному рассмотрению дела.

По словам адвоката Михальченко Владимира Левина, расследование завершено, после решения Верховного суда РФ дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Следствие считает Михальченко организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных напитков. По данным следствия, в 2015 году продукция покупалась в магазинах Евросоюза и переправлялась в Россию из Гамбурга в контейнерах под видом герметика.

В рамках данного уголовного дела в прошлом году проходили обыски у бывшего тогда главой Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, но чиновника к ответственности не привлекли, по делу он имеет статус свидетеля.