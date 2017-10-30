Суд не принял к рассмотрению иск родителей Жанны Фриске к Русфонду

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался принять к рассмотрению иск родителей певицы Жанны Фриске к благотворительному фонду помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд" из-за отсутствия экономического характера спора, следует из опубликованного определения суда.

Иск Ольги и Владимира Фриске поступил в арбитраж 23 октября. Истцы просили признать недействительным договор об оказании благотворительной помощи от 19 октября 2014 года, заключенный фондом с Жанной Фриске, и применить последствия недействительности ничтожной сделки.

Суд отказался принять иск к производству, заявив о неподведомственности спора арбитражным судам. "Судом установлено, что экономический характер спора из настоящего искового заявления не усматривается", — говорится в определении арбитражного суда Москвы. В нем уточняется, что предметом договора было "предоставление благотворительной помощи в целях оказания благополучателю финансовой помощи и оплаты высокотехнологичного лечения, медикаментов, расходных материалов, необходимых для оказания благополучателю качественных медицинских услуг, а также иной помощи".

Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. Певица ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.

Адвокат "Русфонда" Иван Шиенок ранее сообщал РИА Новости, что мать и отец Фриске подали новый иск к фонду, но с материалами дела представители фонда пока не ознакомились. Шиенок предположил, что иск может быть не принят к производству, так как "непонятно, какой иск семья может предъявить в арбитражный суд".

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается более года. "Русфонд" утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает претензии. По данным "Русфонда", после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.