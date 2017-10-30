В России за месяц из-за "минирований" эвакуировали более 500 тысяч человек

Сотрудник полиции в оцеплении в центре Санкт-Петербурга. 14 сентября 2017

Сотрудник полиции в оцеплении в центре Санкт-Петербурга. 14 сентября 2017

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Более 500 тысяч человек эвакуировали за месяц в 52 городах России из-за анонимных звонков о якобы заложенных бомбах, ни в одном случае угроза не подтвердилась, сообщил журналистам в понедельник врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Игорь Кутровский.

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"За отчетный период в 52 городах России поступили анонимные звонки с угрозами взрыва более 1,3 тысяч объектов, проводилась эвакуация свыше 500 тысяч человек. Все объекты обследованы, угрозы не подтвердились", — сказал он.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, всего с начала волны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ.

На минувшей неделе источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что волна звонков о "минировании" пошла на спад, с середины октября они стали поступать в 1,5 раза реже.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.