МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Более 500 тысяч человек эвакуировали за месяц в 52 городах России из-за анонимных звонков о якобы заложенных бомбах, ни в одном случае угроза не подтвердилась, сообщил журналистам в понедельник врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Игорь Кутровский.
9.7%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.1%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
68.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.0%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, всего с начала волны были эвакуированы около 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ.
Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.