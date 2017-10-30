Врачи рассказали о состоянии Татьяны Фельгенгауэр

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Врачи оценивают состояние госпитализированной журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Состояние относительно удовлетворительное", — отметил собеседник агентства.

Неделю назад гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. В суде Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую.