Упавший у Шпицбергена Ми-8 достанут со дна

Фото вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в водах Норвегии недалеко от архипелага Шпицберген

Фото вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в водах Норвегии недалеко от архипелага Шпицберген

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. МЧС России согласовало с Норвегией план дальнейших работ на Шпицбергене, где потерпел крушение российский вертолет Ми-8 – поднять его со дна планируется с помощью морского судна большой грузоподъемности, сообщил в понедельник замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Евгений Саидов.

"Согласован план проведения сотрудниками МЧС России работ с привлечением подводных аппаратов, поисковых работ вдоль береговой линии, в том числе на суше. Работы проводятся в тесном взаимодействии с норвежскими коллегами посменно и в круглосуточном режиме. На сегодняшний день работы спланированы на суше и на море", — сказал он на селекторном совещании.

В частности, по его словам, с норвежцами достигнута договоренность об использовании морского судна большой грузоподъемности для проведения работ по подъему потерпевшего крушения вертолета.

В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков распорядился не прекращать спасательную операцию.

"Я прошу все возникающие вопросы решать совместно с норвежскими коллегами, спасательную операцию продолжаем", — отметил министр.