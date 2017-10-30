Упавший у Шпицбергена Ми-8 достанут со дна

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. МЧС России согласовало с Норвегией план дальнейших работ на Шпицбергене, где потерпел крушение российский вертолет Ми-8 – поднять его со дна планируется с помощью морского судна большой грузоподъемности, сообщил в понедельник замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ Евгений Саидов.
В частности, по его словам, с норвежцами достигнута договоренность об использовании морского судна большой грузоподъемности для проведения работ по подъему потерпевшего крушения вертолета.
В свою очередь глава МЧС России Владимир Пучков распорядился не прекращать спасательную операцию.
"Я прошу все возникающие вопросы решать совместно с норвежскими коллегами, спасательную операцию продолжаем", — отметил министр.