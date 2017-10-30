МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Тела членов экипажа и пассажиров российского вертолета Ми-8, упавшего в море возле норвежского Шпицбергена, скорее всего, находятся в фюзеляже воздушного судна, сообщил в понедельник РИА Новости источник в координационном центре поисково-спасательной операции.
"При обследовании вертолета роботом "Фалькон" тела снаружи обнаружить не удалось. Вероятнее всего, они находятся внутри фюзеляжа Ми-8", — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, премьер Норвегии Эрна Сульберг выразила российскому коллеге Дмитрию Медведеву соболезнования в связи с гибелью россиян при крушении вертолета.