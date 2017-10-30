Источник предположил местонахождение погибших при крушении Ми-8 в Норвегии

Спасатели МЧС России при помощи аппарата Фалькон обследуют упавший в море вертолет Ми-8 в Норвегии. 30 октября 2017

Спасатели МЧС России при помощи аппарата Фалькон обследуют упавший в море вертолет Ми-8 в Норвегии. 30 октября 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Тела членов экипажа и пассажиров российского вертолета Ми-8, упавшего в море возле норвежского Шпицбергена, скорее всего, находятся в фюзеляже воздушного судна, сообщил в понедельник РИА Новости источник в координационном центре поисково-спасательной операции.

В минувший четверг, 26 октября, вертолет компании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов Шпицбергена. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. На Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров.

"При обследовании вертолета роботом "Фалькон" тела снаружи обнаружить не удалось. Вероятнее всего, они находятся внутри фюзеляжа Ми-8", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, премьер Норвегии Эрна Сульберг выразила российскому коллеге Дмитрию Медведеву соболезнования в связи с гибелью россиян при крушении вертолета.