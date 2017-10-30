В Челябинской области двое подростков провалились в полынью

ЧЕЛЯБИНСК, 30 окт – РИА Новости. Двое подростков провалились в полынью в озере города Озерск Челябинской области, один из них госпитализирован в реанимацию местной больницы, сообщает в понедельник пресс-служба городской службы спасения.

По данным пресс-службы, в воскресенье в 20.30 (18.30 мск) в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерска по линии 112 поступило сообщение, что на озере Большая Нанога слышны крики о помощи. На место происшествия прибыла дежурная смена спасателей, были вызваны медики и пожарные.

"В 150-200 метрах от берега в полынье барахтались двое подростков. В 20.51 (18.51 мск) один из подростков 2002 года рождения добрался до камышей и вышел на берег самостоятельно. Старший смены спасателей в гидрокостюме выдвинулся по льду к полынье и нырнул за вторым мальчиком, который уже ушел под воду. Он вытащил мальчика", — говорится в сообщении.

Подросток был госпитализирован в реанимационное отделение центральной медсанчасти с сильным переохлаждением, уточняется в сообщении.

Первого мальчика спасатели отогрели и посадили в свой автомобиль, от госпитализации подросток отказался, добавляется в сообщении.