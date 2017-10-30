Священника, сбившего велосипедистку под Иваново, отстранили от служб

БРЯНСК, 30 окт – РИА Новости. Кинешемская епархия РПЦ отстранила от служб священника, который в нетрезвом виде сбил велосипедистку в городе Шуя Ивановской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь епархии Андрей Ефанов.

ДТП с участием автомобилиста и велосипедиста, по данным региональной Госавтоинспекции, произошло в минувший четверг в 20.50 мск на улице Свердлова города Шуи. Иномарка сбила женщину на велосипеде. Пострадавшая с травмами головы была доставлена в центральную районную больницу. На водителя составлен ряд административных протоколов.

Как выяснилось позднее, участником ДТП стал священник Кинешемской епархии. Тем вечером, по информации пресс-службы, он выпил в гостях стакан вина и, подумав, что протрезвел, сел за руль.

"Да, священник находится под запрещением служения по той причине, что он участник ДТП. По результатам разбирательств будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Вчера мы вместе с ним ездили приносить извинения", — сказал Ефанов.

По его словам, отец Протолеон принес извинения семье пострадавшей. Кинешемская епархия предложила семье оказать всю возможную помощь, отметил собеседник агентства.