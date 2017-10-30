Упавший у Шпицбергена Ми-8 обследовали с помощью аппарата "Фалькон"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Спасатели МЧС России при помощи телеуправляемого глубоководного аппарата "Фалькон" обследовали упавший в море возле норвежского Шпицбергена российский вертолет Ми-8, сообщает МЧС России.

В четверг днем российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов Шпицбергена. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. На Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров.

"В точку обнаружения обломков вертолета на 200-метровую глубину российские спасатели опустили аппарат "Фалькон", который обследовал фюзеляж Ми-8 и лопасти вертолета", — сказал представитель спасательного ведомства, не уточнив состояние фюзеляжа.

В МЧС отметили, что "Фалькон" работал не внутри вертолета, а снаружи. "Исследование поможет определить способ его поднять со дна", — пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, премьер Норвегии Эрна Сульберг выразила российскому коллеге Дмитрию Медведеву соболезнования в связи с гибелью россиян при крушении вертолета Ми-8 у берегов архипелага Шпицберген