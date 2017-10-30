"Якутскэнерго" оштрафовали за молчание об аварии на ГРЭС

Жилые дома в Якутске во время аварии на Якутской ГРЭС. Архивное фото

Жилые дома в Якутске во время аварии на Якутской ГРЭС. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 30 окт — РИА Новости. Компания "Якутскэнерго" оштрафована на 100 тысяч рублей за отсутствие уведомления об аварии на Якутской ГРЭС, в результате которой 1 октября без электричества остались более 300 тысяч человек, сообщает прокуратура Якутии в понедельник.

"Установлено, что 1 октября 2017 года в 16.06 местного времени (10.06 мск) вследствие падения давления газа при пуске газотурбинной установки произошли хлопки и взрыв, вызвавшие возникновение пожара и срабатывание аварийной защиты, вследствие чего произошло отключение подачи электроэнергии потребителям Якутска и семи районов республики. С момента аварийного отключения до полного восстановления электроснабжения прошло более семи часов", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в нарушение законодательства о защите от чрезвычайных ситуаций ответственные работники Якутской ГРЭС и Центрального района электрических сетей "Якутскэнерго" не уведомили Единую дежурную диспетчерскую службу Якутска о ЧП. Из-за отсутствия надлежащего информационного взаимодействия между ними жители не получали достоверной и оперативной информации о ситуации и принятых мерах, что вызвало их обеспокоенность.

"Прокуратура города возбудила в отношении ПАО "Якутскэнерго" административное дело по статье "невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера". По результатам рассмотрения которого компания оштрафована на сумму 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Прокурорская проверка по факту аварии на Якутской ГРЭС продолжается.