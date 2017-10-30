В Иркутске скончалась третья пострадавшая от пожара в доме престарелых

ИРКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Третья пострадавшая при пожаре в иркутском доме престарелых женщина скончалась, еще один человек остается в реанимации, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона Татьяна Шкурская.

Ранее сообщалось, что 18 октября в Иркутске на пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек, в госпитализации из них нуждались девять. Две пострадавших женщины умерли ранее в больнице от сопутствующих заболеваний.

"Женщина в возрасте 84 лет, доставленная в больницу после пожара в доме престарелых, скончалась в воскресенье. Причиной смерти стали тяжелые сопутствующие возрастные заболевания. В реанимации остается один человек", — сказала собеседника.

Одного из пострадавших за выходные перевели в палату общей терапии, а еще одного — в хоспис, добавила она.