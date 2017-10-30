В Иркутске скончалась третья пострадавшая от пожара в доме престарелых

ИРКУТСК, 30 окт – РИА Новости. Третья пострадавшая при пожаре в иркутском доме престарелых женщина скончалась, еще один человек остается в реанимации, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы минздрава региона Татьяна Шкурская.
"Женщина в возрасте 84 лет, доставленная в больницу после пожара в доме престарелых, скончалась в воскресенье. Причиной смерти стали тяжелые сопутствующие возрастные заболевания. В реанимации остается один человек", — сказала собеседника.
Одного из пострадавших за выходные перевели в палату общей терапии, а еще одного — в хоспис, добавила она.