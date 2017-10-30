На Дальнем Востоке потушили половину лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 30 окт — РИА Новости. Лесопожарные службы в воскресенье потушили 25 из 50 горевших на Дальнем Востоке пожаров, в том числе, три пожара в двух заповедниках, сообщает в понедельник департамент лесного хозяйства по ДФО.

Как сообщает департамент, в минувшие сутки два пожара было зарегистрировано в государственном природном заповеднике "Бастак" в Еврейской АО, и по одному в Лазовском заповеднике им. Л.Г. Капланова в Приморском крае и Хинганском заповеднике в Амурской области.

"К концу воскресенья работникам лесопожарных служб удалось ликвидировать 25 очагов из 50, в том числе все возгорания, действующие в заповедниках Еврейской автономной и Амурской областях. Продолжаются работы по тушению ещё 25 возгораний на площади 2,5 тысячи гектаров: 22 в Приморском крае на площади 2,49 тысячи гектаров, трех в Еврейской автономной области на пощади 11 гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за воскресенье площадь пожаров в округе увеличилась на 518 гектаров, в основном, за счёт возгораний, действующих в Приморском крае и Амурской области. На тушении пожаров в воскресенье работали 449 человек, 91 единица наземной техники, одно воздушное судно.

Сообщается, что в Приморский край для координации деятельности по тушению лесных пожаров прибыл начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Акбердин и пробудет в регионе до полной стабилизации лесопожарной обстановки. Для усиления группировки по борьбе с лесными пожарами в регион дополнительно направлено 45 парашютистов десантников федерального резерва "Авиалесоохрана" из Амурской области. При необходимости группировка будет увеличена.

В настоящее время режим ЧС действует в двух муниципальных районах Приморского края. Особый противопожарный режим действует на всей территории Приморского края, Еврейской автономной области, в 13 муниципальных районах Хабаровского края.