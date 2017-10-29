Пучков доложил Медведеву об операции на месте крушения Ми-8 у Шпицбергена

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава МЧС РФ Владимир Пучков доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о ходе поисково-спасательной операции на месте крушения российского вертолета Ми-8 у Шпицбергена, сообщает пресс-служба кабмина.

"Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков доложил Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву о ходе поисково-спасательной операции по поиску вертолёта Ми-8 с российскими гражданами на борту, потерпевшего крушение вблизи архипелага Шпицберген", — говорится в сообщении.

В четверг днем российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В ночь на воскресенье на Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров.