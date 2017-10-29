В Липецке девушку подозревают в убийстве подруги и ее трехлетней дочки

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Девушка подозревается в убийстве подруги и ее трехлетней дочери в Липецке, сейчас она объявлена в розыск, сообщается на сайте СК РФ.

Установлено, что потерпевшая проживала вместе с мужчиной, который в день убийства находился на рабочем месте. Накануне в гости к молодой семье из города Грязи приехала подруга потерпевшей.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства липчанки и её малолетней дочери. В совершении особо тяжкого преступления… подозревается 21-летняя жительница города Грязи", — говорится в сообщении.

По данным СК, вечером 28 октября в квартире жилого дома по улице Катукова в Липецке были обнаружены тела 21-летней липчанки и её трехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. По предварительным данным, причиной смерти потерпевших стала острая кровопотеря.