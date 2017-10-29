Российские спасатели обследуют дно моря на Шпицбергене

ЛОНГЙИР (Норвегия), 29 окт — РИА Новости. Российские спасатели начнут исследование места возможного обнаружения российского вертолета Ми-8 на Шпицбергене при помощи телеуправляемого подводного аппарата, чтобы определить способ его поднятия со дна, заявил руководитель группировки спасателей РФ на Шпицбергене Евгений Саидов.

В четверг днем российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В ночь на воскресенье на Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров.

"Учитывая, что глубины большие, нам было бы целесообразно провести обследование для того, чтобы пока судно для подъема идет сюда, мы могли бы разработать варианты поднятия этого вертолета. Для этого необходимо обследовать сам вертолет и характер дна вокруг вертолета, понять его местоположение на дне, как он лежит", — сказал Саидов в ходе брифинга с участием норвежской стороны в воскресенье.

Он отметил, что "эта работа будет выполняться, безусловно, совместно с норвежской стороной и экипажем".

Саидов пояснил, что обследование места затопления вертолета позволит сэкономить время производства работ и оценить степень их сложности. По его словам, работы будут проводиться с учетом погодных условий. Он подчеркнул, что члены российской группы спасателей уже привели оборудование в готовность к действию.

"Специалисты, которые находятся на борту, имеют большой опыт работы с такими авариями", — добавил Саидов.

В свою очередь губернатор Свальбарда Керстин Ашхолт отметила, что такие работы могут быть проведены на усмотрение российских спасателей.