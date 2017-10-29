В Североморске нашли мертвыми военного-контрактника и его семью

СЕВЕРОМОРСК, 29 окт — РИА Новости. Военнослужащий-контрактник и его жена с ребенком обнаружены мертвыми в квартире в Североморске, проводится проверка, сообщила пресс-служба Северного флота.

"Командованием Северного флота совместно с правоохранительными органами проводится проверка по факту гибели военнослужащего по контракту и его семьи. Тела военнослужащего, его жены и ребенка были обнаружены в квартире по месту проживания в городе Североморск", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, добавили в пресс-службе.