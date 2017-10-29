Российские водолазы отправились к месту крушения Ми-8 на Шпицбергене

ЛОНГИЙР (НОРВЕГИЯ), 29 окт — РИА Новости. Российские спасатели-водолазы, прибывшие ночью на Шпицберген, отправились к месту возможного обнаружения обломков российского вертолета Ми-8, сообщает оперативная группа МЧС.

В четверг днем российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В ночь на воскресенье на Шпицберген прибыли российские спасатели. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров.

"Водолазы государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России на норвежском корабле отправились в район, где, предположительно, найдены обломки Ми-8", — сказал представитель оперативной группы МЧС.

Спасатели МЧС задействуют глубоководные аппараты для обследования места, где, возможно, находится вертолет.

По данным норвежской стороны, в двух километрах к северо-западу от мыса Хеер (архипелаг Шпицберген) в акватории Баренцева моря обнаружено предварительное место нахождения обломков пропавшего вертолета Ми-8 на глубине 209 метров.