Губернатор Шпицбергена возглавит операцию по поиску жертв крушения Ми-8

МУРМАНСК, 29 окт – РИА Новости. Спасательный центр северной Норвегии завершил работу по поиску пропавшего российского вертолета Ми-8 с восемью людьми на борту, следующую фазу операции – по обнаружению тел находившихся на борту – возглавит губернатор Шпицбергена, сообщается на официальной странице главы архипелага.

"Спасательный центр Северной Норвегии завершил поисково-спасательную операцию, обнаружив обломки вертолета, теперь мы переходим к следующей фазе – поиску погибших. Руководство этой фазой возглавит губернатор Шпицбергена", — сообщается на странице главы архипелага.

Губернатор Керстин Аскхольт отмечает, что уже выработан план по поиску тех, кто находился в вертолете. "Будут использованы все доступные нам ресурсы. Это означает, что в этой фазе примут участие и российские спасатели, которые прибыли на Шпицберген в ночь на воскресенье", — сообщила губернатор.

Она добавила, что уже ночью прошла конструктивная встреча с российскими спасателями, которые были введены в курс дела. Отмечается, что российские спасатели уже находятся на борту судна "Polarsyssel" и направляются к месту происшествия. Предполагается также привлечь судно, способное поднять вертолет – такие суда есть на материке.

В четверг днем российский вертолет, на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался. В воскресенье утром спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров. Вертолет был обнаружен с помощью сонара норвежского исследовательского судна.