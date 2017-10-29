Губернатор Шпицбергена возглавит операцию по поиску жертв крушения Ми-8

МУРМАНСК, 29 окт – РИА Новости. Спасательный центр северной Норвегии завершил работу по поиску пропавшего российского вертолета Ми-8 с восемью людьми на борту, следующую фазу операции – по обнаружению тел находившихся на борту – возглавит губернатор Шпицбергена, сообщается на официальной странице главы архипелага.
Губернатор Керстин Аскхольт отмечает, что уже выработан план по поиску тех, кто находился в вертолете. "Будут использованы все доступные нам ресурсы. Это означает, что в этой фазе примут участие и российские спасатели, которые прибыли на Шпицберген в ночь на воскресенье", — сообщила губернатор.
Она добавила, что уже ночью прошла конструктивная встреча с российскими спасателями, которые были введены в курс дела. Отмечается, что российские спасатели уже находятся на борту судна "Polarsyssel" и направляются к месту происшествия. Предполагается также привлечь судно, способное поднять вертолет – такие суда есть на материке.