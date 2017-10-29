Около Шпицбергена нашли обломки пропавшего вертолета Ми-8

МУРМАНСК, 29 окт — РИА Новости. Обломки российского вертолета Ми-8 обнаружены в море недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген) на глубине примерно 200 метров, сообщает спасательный центр Северной Норвегии.

В четверг днем российский вертолет, на борту которого было восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Вертолет принадлежит компании "Конверс Авиа". Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Поиски ведут российские и норвежские спасатели. спасатели.

Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.

В субботу Ил-76 МЧС России доставил на Шпицберген специалистов и необходимое высокотехнологичное оборудование, в том числе телеуправляемые подводные аппараты "Фалькон" и гидролокаторы бокового обзора. Спасателей оснастили компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением и оснащением, которое необходимо для работ под водой.