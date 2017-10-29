После взрыва в доме в Рубцовске возбудили дело о причинении смерти

БАРНАУЛ, 29 окт — РИА Новости. Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двух человек в результате хлопка газовоздушной смеси в жилом доме Рубцовска, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
"В результате разбора завалов были обнаружены тела погибших 60-летнего хозяина и 49-летней его сожительницы. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам", — говорится в сообщении. Максимальная санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
В настоящий момент ведется разбор обрушившихся конструкций. Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение при эксплуатации газового баллона.
Уточняется, что жильцы других квартир не пострадали. Для владельцев пострадавшего жилья подготовлен пункт временного размещения.