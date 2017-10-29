Спасатели из России и Норвегии приступят к поиску Ми-8 на Шпицбергене

ЛОНГИЙР (НОРВЕГИЯ), 29 окт – РИА Новости. Российские спасатели совместно с норвежскими коллегами приступят к поиску пропавшего на Шпицбергене российского вертолета Ми-8 в воскресенье утром: поиск будет вестись и на воде, и на побережье, передает корреспондент РИА Новости.

Водолазы-спасатели государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России с наступлением светлого времени суток в воскресенье направятся в море на норвежском корабле, оставшаяся часть прибывшей в Лонгийр группировки МЧС России будет проводить поиски вертолета на берегу. Такое решение было принято в ходе прошедшего в воскресенье совместного совещания прибывших в Лонгийр спасателей МЧС России и их норвежских коллег.

В ходе совещания представители норвежской спасательной службы сообщили, что к настоящему моменту определена зона поиска пропавшего вертолета. "Сразу были запущены поиски. Использовались два спасательных вертолета, служебный корабль службы спасения Норвегии, два корабля береговой охраны Норвегии. Кроме того, к поисково-спасательной операции привлекались представители Красного Креста и горноспасательный отряд из Баренцбурга", — сказал представитель норвежских спасателей. Он также отметил, что в поисках вертолета были задействованы находившиеся поблизости коммерческие суда.

В свою очередь руководитель оперативной группы РФ Евгений Саидов поблагодарил норвежских коллег за проделанную работу. "Мы очень признательны, что несмотря на сложную обстановку в районе поисковых работ, вы с первых минут начали проводить эти работы и проводите их в постоянном режиме", — сказал он.

В субботу Ил-76 МЧС России доставил на Шпицберген группировку спасателей и необходимое высокотехнологичное оборудование, в том числе телеуправляемые подводные аппараты и гидролокаторы бокового обзора. Спасатели также оснащены водолазным снаряжением и всем необходимым для проведения подводных работ.

В четверг днем российский вертолет Ми-8, на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.