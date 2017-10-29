В Рубцовске для жильцов рухнувшего дома развернут пункт размещения

БАРНАУЛ, 29 окт — РИА Новости. Пункт временного размещения развернут спасателями для жильцов дома в Рубцовске, где произошел взрыв бытового газа, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Взрыв газа произошел в квартире одноэтажного жилого дома в Гвардейском переулке Рубцовска в ночь на 29 октября, в результате чего обрушилась часть кровли. Полностью разрушены две квартиры. Всего в доме было 11 квартир, спасатели эвакуировали девять человек. Под завалами спасатели нашли тела двух погибших.

"Для владельцев пострадавшего жилья подготовлен пункт временного размещения", — сказал представитель.

В настоящий момент ведется разбор обрушившихся конструкций. Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Следственный комитет РФ по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту ЧП.