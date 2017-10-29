В Рубцовске под завалами дома спасатели обнаружили тела двух погибших

БАРНАУЛ, 29 окт — РИА Новости. Спасатели обнаружили тела погибших под завалами жилого дома в Рубцовске, кровля которого обрушилась после взрыва газа, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела погибших двух человек", — сказали представитель ведомства.

Взрыв газа произошел в квартире одноэтажного жилого дома в Гвардейском переулке Рубцовска в ночь на 29 октября, в результате чего обрушилась часть кровли. Полностью разрушены две квартиры.

Всего в доме было 11 квартир, спасатели эвакуировали девять человек, они разместились у родственников. СУ СК по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту ЧП.