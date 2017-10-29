Спасатели МЧС России прибыли на Шпицберген для поиска пропавшего Ми-8‍

ЛОНГЙИР (Норвегия), 29 окт – РИА Новости. Самолет Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуаций России со спасателями и необходимым высокотехнологичным оборудованием приземлился в Норвегии, чтобы присоединиться к поиску российского вертолета, который пропал недалеко от острова Шпицберген.

В четверг днем МИ-8 вертолет, на борту которого находились восемь человек, пропал близ берегов Шпицбергена. В авиакомпании "Конверс Авиа" сообщили РИА Новости, что это был их летательный аппарат. Район, где, предположительно, разбился вертолет, обследуют с воздуха, берега и воды. Согласно заявлению спасательной службы Норвегии, в момент исчезновения вертолета раздался звук работающего двигателя, который внезапно прекратился.

В ночь на воскресенье самолет Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту Свальбард. В оперативную группу входят водолазы-спасатели государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России.

Ил-76 доставил в зону проведения поисково-спасательной операции спасателей и необходимое высокотехнологичное оборудование российского производства, среди которого малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат малого класса "Фалькон" — новейшее приспособление, предназначенное для поиска в прибрежных морских или внутренних водах на глубинах до одного километра. Спасателей оснастили компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением и оснащением, которое необходимо для работ под водой.