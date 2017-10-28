Спасатели МЧС вылетели в Норвегию для помощи в поисках пропавшего Ми-8

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Спасатели МЧС России вылетели в Норвегию для оказания помощи в поиске российского вертолета Ми-8, пропавшего вблизи Шпицбергена, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С подмосковного аэродрома Раменское в Норвегию вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого более 40 спасателей двух передовых подразделений МЧС — отряда "Центроспас" и Центра "Лидер", в том числе 17 водолазов, имеющих допуск к проведению поисково-спасательных работ на больших глубинах", — сказал собеседник агентства.

В зону поисковых работ будут доставлены два глубоководных малогабаритных роботизированных аппарата, предназначенных для выполнения поисковых работ в прибрежных морских или внутренних водах.

Спасатели также оснащены компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением и оснащением, необходимым для обследования подводных объектов.

"С помощью подводного комплекса, включающего в себя гидролокаторы бокового обзора, систему гидроакустического позиционирования и телеуправляемый аппарат, специалисты чрезвычайного ведомства имеют возможность обследовать подводные объекты на глубинах до 300 метров. С его помощью ведётся сопровождение водолазных спусков при проведении подводно-технических работ в затрудненных условиях", — рассказали в МЧС.