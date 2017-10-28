Московская полиция начала проверку видео с жестоким избиением кота

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Московская полиция проводит проверку после появившейся в интернете видеозаписи, на которой жестоко избивают кота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором женщина бьет кота и кидает его об стену из-за того, что тот порвал шторы за 25 тысяч долларов.

"По факту размещенной в интернете видеозаписи проводится проверка", — сказал дежурный офицер.

Организация "Зооправо", занимающаяся помощью животным, сообщила в Instagram, что котенка у девушки забрали. На видео обследующий животного врач говорит, что его тело представляет собой один большой синяк.