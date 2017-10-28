В Алтайском крае в жилом доме взорвался газ

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Два человека могут находиться под завалами жилого дома в городе Рубцовске Алтайского края после взрыва газового баллона, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно под завалами дома находятся два человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, произошел взрыв газового баллона в квартире одноэтажного 4-квартирного кирпичного негазифицированного жилого дома на улице Гвардейская.

По его словам, последующего пожара после взрыва газового баллона не было. Частично обрушилась кровля дома. Из здания эвакуированы 11 человек, в том числе четверо детей. Пострадавшие размещены в местном общежитии. Проводятся поисково-спасательные работы.