В КБР отказали СК в возбуждении дела из-за решения судей по чернобыльцам

НАЛЬЧИК, 28 окт — РИА Новости. Квалификационная коллегия судей (ККС) Кабардино-Балкарии не дала согласия председателю СКР Александру Бастрыкину на возбуждение уголовных дел в отношении действующего и бывшей судей, чьи решения по делам о компенсациях ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС были признаны незаконными, сообщает коллегия.

С августа 2010 по декабрь 2011 года в суды КБР от имени участников ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС и НПО "Маяк" были направлены иски с требованиями взыскать с Минфина РФ компенсации морального вреда за увечья, причиненные в ходе ликвидации последствий аварий.

Было удовлетворено более 480 исков на сумму свыше 600 миллионов рублей. Позже эти решения судов были признаны незаконными, а ликвидаторов обязали вернуть незаконно выплаченные им деньги. В ходе разбирательства ККС КБР прекратила полномочия двух судей Нальчикского городского суда, которые удовлетворили иски чернобыльцев. В отношении одной из них – Елизаветы Бечеловой — с согласия ККС было возбуждено уголовное дело.

"Председателю Следственного комитета Российской Федерации отказано в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Нальчикского городского суда Мухамеда Ольмезова и в отношении бывшего судьи Нальчикского городского суда Фатимы Нахушевой", — говорится в сообщении. Причины отказа в документе не уточняются.

Полномочия судьи Нахушевой, рассмотревшей два дела чернобыльцев по искам на сумму более 30 миллионов рублей, были прекращены в ноябре 2012 года. Тогда же были прекращены полномочия Ольмезова как заместителя председателя Нальчикского горсуда, который курировал рассмотрение подобных дел, но он остался судьей.