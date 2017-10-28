В Москве полиция проверяет четыре ТЦ после звонков о "минировании"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Правоохранители проверяют помещения сразу четырех торговых центров в разных районах Москвы после анонимных звонков о "минировании", сообщил в субботу РИА Новости источник в экстренных службах.

"Звонки с угрозой взрывов поступили в торговые центры "Водный" на Головинском шоссе, "Афимолл Сити" в Центральном административном округе, "Трамплин" в Западном административном округе и "Кунцево Плаза" в Западном административном округе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация из торговых центров не проводится.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, с начала волны были эвакуированы почти 1,4 миллиона человек, или 1% населения РФ.

В четверг источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что волна звонков о "минировании" в России пошла на спад, с середины октября они стали поступать в 1,5 раза реже.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками о минировании занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ. По данным Бортникова, ущерб от их действий уже превысил 300 миллионов рублей.