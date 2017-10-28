Россия направила в Норвегию самолет со спасателями для помощи в поиске Ми-8

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. МЧС России направляет в Норвегию самолет Ил-76 со спасателями для оказания помощи в поиске российского вертолета Ми-8, пропавшего близ острова Шпицберген, сообщает спасательное ведомство.

"В ближайшее время в Норвегию вылетит самолет Ил-76 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием. В составе оперативной группы водолазы-спасатели государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России", — сказал представитель МЧС.

Отмечается, что Ил-76 доставит в зону поисково-спасательных работ высокотехнологичное оборудование российского производства, в том числе малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат малого класса "Фалькон" — аппарат нового поколения, предназначенный для поисковых работ в прибрежных морских или внутренних водах на глубинах до 1000 метров.

Спасатели также будут оснащены компрессорным оборудованием, моторными лодками уникального класса, водолазным снаряжением и оснащением для обследования подводных объектов.

В четверг днем российский вертолет, на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.