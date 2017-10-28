Совладельца кинотеатров "Люксор" задержали за неуплату налогов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Уголовное дело о неуплате налогов возбудили в отношении генерального директора ЗАО "Синемаменеджмент", подтвердили в главном следственном управлении СК России по Москве.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о совладельце сети кинотеатров "Люксор" Евгении Ленском, который стал фигурантом уголовного дела за неуплату налогов на сумму 24 миллиона рублей.

"Задержан генеральный директор ЗАО "Синемаменеджмент", совладелец сети кинотеатров "Люксор". Он подозревается в неуплате 24 миллионов рублей налогов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Ленский не уплачивал налоги с зарплат сотрудников с 2013 по 2015 год.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей налогового агента". Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.