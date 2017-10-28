В Новой Москве автомобиль сбил шестилетнего ребенка

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Машина сбила шестилетнего ребенка в Щербинке в новой Москве, он эвакуирован в больницу вертолетом, сообщили РИА Новости в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"В результате ДТП на улице Спортивная в Щербинке пострадал шестилетний ребенок. Экипаж вертолета эвакуировал пострадавшего малыша в столичную больницу, его сопровождает авиамедицинская бригада", — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия уточняются.