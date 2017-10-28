Российский флот на 90% перешел на контрактную службу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 окт – РИА Новости. Подводный флот России на 100% перешел на службу по контракту, надводный – на 90%, заявил главнокомандующий военно-морским флотом России Владимир Королев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1".

"Мы на подводных лодках полностью перешли на контрактную основу, на надводных кораблях эта цифра составляет 90% уже. Это объективная необходимость, все-таки военно-морской флот – это корабли современные, высокотехнологичные. И выход здесь только один – контрактная служба", — сказал Королев, добавив, что профессиональные военно-морские училища в прошлом году подготовили более 1000 человек по 200 специальностям.

По его словам, во многом это заслуга реанимированного в 2016 году по приказу министра обороны Нахимовского училища, которое включает в себя училища в Санкт-Петербурге, Севастополе, Владивостоке и Мурманске.

"Мы сохранили высшие специальные офицерские классы, это подготовка командиров кораблей, флагманских специалистов. Я себе слабо представляю сейчас, что было бы, если бы мы лишились этого прекрасного учебного заведения. Мы на порядок превзошли то военно-морское образование, которое было в Советском Союзе. А по налетанности наших пилотов и наплаванности наших кораблей сегодня можно сравнить только с временами СССР", — сказал главком.

Он добавил, что сейчас на постоянной основе в море решают различные задачи более 100 российских кораблей.