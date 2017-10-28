На Камчатке задержали браконьеров за ловлю краснокнижных кречетов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Полицейские на Камчатке задержали группу лиц, подозреваемых в незаконной ловле краснокнижных кречетов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным оценкам, сумма нанесенного ими ущерба превысила 4 миллиона рублей, сказала Волк.

Сообщается, что трое жителей Петропавловска-Камчатского оборудовали охотничью стоянку в окрестностях реки Анапка в Карагинском районе, где они незаконного ловили соколов-кречетов. На месте происшествия полицейские обнаружили четырех птиц. Кречеты были выпущены на свободу.

Полицейские также задержали сообщников браконьеров, которые закупали необходимое для ловли оборудование.

СУ СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления "незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных… принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации…". Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.