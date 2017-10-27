В Новой Москве автомобиль сбил двух пешеходов возле кафе

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Полиция разыскивает автомобиль, который наехал на двух пешеходов возле кафе в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"В Щербинке около 19.10 на улице Железнодорожная, 22 водитель около кафе наехал на двух пешеходов, после чего скрылся. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск машины", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, наезд произошел в результате конфликта водителя и пострадавших. Были ли участники перепалки пьяны, источник не уточнил.