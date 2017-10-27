Саперы обезвредили найденную в Балашихе взрывчатку

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Саперы обезвредили самодельную взрывчатку, обнаруженную в пятницу в квартире 17-этажки в подмосковной Балашихе, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Операция проходила в квартире на третьем этаже дома по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Речная, 7.

"Вывезли всё, обезвредили, операция завершена. Из дома было эвакуировано 50 человек, в том числе 11 детей", — сказал он.

Как сообщал РИА Новости другой источник, на эту квартиру силовики вышли после того, как в минувшую среду в руках у мужчины в Москве взорвалась самодельная петарда. Мужчина попал в реанимацию, а оперативники стали наводить справки о его жилище.

В данный момент уголовное дело, возбужденное после ЧП с петардой, расследуется по статье "Хулиганство". Решение о переквалификации пока следствием не оглашалось. Обстоятельства выясняются.