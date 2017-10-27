В Марий Эл задержали пьяного водителя, который перевозил школьников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД по Марий Эл задержали пьяного водителя, который перевозил школьников в автобусе из одного города в другой, сообщило ведомство.

"На 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск (Татарстан) сотрудники полиции остановили автомобиль "ГАЗель" под управлением 60-летнего водителя", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что водитель управлял школьным микроавтобусом одной из образовательных организаций Волжска (Марий Эл) и вез детей в Йошкар-Олу.

"При проверке документов инспектор ДПС заметил у мужчины признаки алкогольного опьянения, и это подтвердило освидетельствование", — сообщают правоохранители.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление в состоянии опьянения.