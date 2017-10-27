Венедиктов рассказал когда Фельгенгауэр приступит к работе

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сотрудница "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, пережившая ножевое ранение, c понедельника приступит к своим рабочим обязанностям на удаленной основе, заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

В минувший понедельник гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Нападавший арестован и частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Российские следователи намерены запросить у Израиля медицинскую документацию о Грице, который утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

"Уже начиная со следующей недели она вернется из больничной палаты к своим занятиям. Она заместитель главного редактора, она как завуч, она составляет расписание, что очень важно, как вы понимаете, для каждого журналиста. Я думаю, что с понедельника она начнет составлять расписание на удаленке", — сказал Венедиктов в эфире телеканала "Дождь".