В деле полковника Захарченко появился новый эпизод о взятке в виде отпуска

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко еще один эпизод взяточничества – по версии следствия, он отдохнул на новогоднем курорте в Сочи на 800 тысяч рублей за счет главы компании "Газпром автоматизация" (частная компания, "Газпрома" нет в структуре акционеров), сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе.

"В данный момент самая активная работа следствия идет по эпизоду с (председателем совета директоров компании "Газпром автоматизация" Авшолумом) Юнаевым", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Юнаев оплатил Захарченко новогодние каникулы в фешенебельном отеле в Сочи, которые обошлись примерно в 800 тысяч рублей. Топ-менеджер пошел на этот шаг якобы для того, чтобы в будущем получить покровительство полковника, сказал источник. С кем именно Захарченко отдыхал на курорте, неясно.

Другой пожелавший остаться неназванным источник РИА Новости, близкий к семье Захарченко, подтвердил фабулу данного уголовного дела, но заверил, что полковник вернул бизнесмену деньги за отдых.

"Они (Захарченко и Юнаев) знакомы, потому что соседи. Юнаев сам собирался изначально (поехать в отпуск в Сочи), купил путевку, но вышло так — поехал (Захарченко). При этом Захарченко вернул деньги", — сказал он.

По данным источников, полковник якобы вернул деньги наличными, но Юнаев в своих показаниях это отрицает. Комментариями топ-менеджера РИА Новости пока не располагает.

Защита полковника отказалась комментировать РИА Новости данный эпизод, но при этом не стала опровергать его наличие и суть. "Вы же слышали (в суде фамилию Юнаева). Мы дали подписку и не можем это обсуждать", — сказала адвокат бывшего борца с коррупцией Валерия Тунникова.

При рассмотрении в четверг Мосгорсудом жалобы на очередное продление ареста полковнику, действительно, прозвучала фамилия Юнаева, но фабула дела не раскрывалась. Ранее Мосгорсуд по просьбе прокуратуры рассмотрел вопрос о продлении срока ареста в закрытом режиме, чтобы не раскрывать данные свидетелей и фигурантов.

В частности, адвокат Александр Горбатенко сообщил тогда, что следствие подозревает полковника в еще одном эпизоде взяточничества, но обвинение пока не предъявляет. Данное дело было возбуждено 1 августа по статье "Получение взятки в крупном размере".

Захарченко на момент своего задержания в сентября прошлого года занимал пост врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России, которое специализировалось в выявлений преступлений в области топливно-энергетической отрасли.

ПАО "Газпром автоматизация" является одной из ведущих компаний в области автоматизации технологических процессов предприятий газовой отрасли. Включает в себя 20 дочерних предприятий, среди которых научно-исследовательские и инжиниринговые подразделения, заводы, специализированные монтажно-наладочные фирмы и отраслевой метрологический центр. Генеральным директором компании является Дмитрий Журавлев.

Акциями ПАО "Газпром автоматизация", по состоянию на 30 сентября, владеют ООО "Инвестиционная компания "Паритет" (24,4%), ООО "Энергосоюз" (28,7%),