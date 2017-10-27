В Калининграде мужчина поссорился с соседкой и заварил ей дверь

КАЛИНИНГРАД, 27 окт — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Калининграда, который на почве бытового конфликта заварил дверь своей соседке, несколько часов женщина с ребенком не могли выйти из дома, пока их не освободили специалисты МЧС, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.

"Сотрудники уголовного розыска… установили причастность 39-летнего жителя областного центра к незаконному лишению свободы 34-летней калининградки и ее 4-летнего сына", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, подозреваемый с помощью электросварочного аппарата сделал несколько сварочных швов на входной двери квартиры своей соседки. Женщина с ребенком оставались заблокированы в помещении более четырех часов, пока спасатели МЧС при помощи спецсредств не срезали швы.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, ранее судимого соседа потерпевшей. Следственное управление СК по Калининградской области возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы.