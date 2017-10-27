Прокуратура проверяет "Конверс-Авиа" в связи с крушением Ми-8 в Арктике

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет проверку авиакомпании "Конверс-Авиа" — эксплуатанта вертолета Ми-8, который пропал в районе Шпицбергена в четверг днем, сообщает ведомство в пятницу.

В четверг днем спасательная служба Северной Норвегии сообщила в Twitter , что российский вертолет, на борту которого были восемь человек, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген). Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды.

"Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности на воздушном транспорте в АО "Авиакомпания Конверс-Авиа" в связи с крушением 26 октября 2017 года вертолета Ми-8 АНТ недалеко от норвежского населенного пункта Баренцбург на Шпицбергене", — говорится в сообщении.

Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался. Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта "горячая линия". Как отметили в компании "Конверс Авиа", родственников уведомили о пропавших без вести пассажирах и членах экипажа вертолета.

"Кроме того, межрегиональная транспортная прокуратура согласовала Управлению государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора) проведение внеплановой выездной проверки "Авиакомпания Конверс-Авиа", — сообщает надзорное ведомство.