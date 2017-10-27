Прокуратура проверяет "Конверс-Авиа" в связи с крушением Ми-8 в Арктике

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура ведет проверку авиакомпании "Конверс-Авиа" — эксплуатанта вертолета Ми-8, который пропал в районе Шпицбергена в четверг днем, сообщает ведомство в пятницу.
"Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности на воздушном транспорте в АО "Авиакомпания Конверс-Авиа" в связи с крушением 26 октября 2017 года вертолета Ми-8 АНТ недалеко от норвежского населенного пункта Баренцбург на Шпицбергене", — говорится в сообщении.
"Кроме того, межрегиональная транспортная прокуратура согласовала Управлению государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (УГАН НОТБ ЦФО Ространснадзора) проведение внеплановой выездной проверки "Авиакомпания Конверс-Авиа", — сообщает надзорное ведомство.